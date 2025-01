Présentation des maladies mentales

Au cours des dernières décennies, on a observé un mouvement visant à faire sortir les personnes souffrant de maladies mentales des institutions (désinstitutionnalisation) et à les aider afin qu’elles puissent vivre au sein de leurs communautés. Ce mouvement a été rendu possible grâce au développement de médicaments efficaces ainsi qu’à un changement d’attitude vis-à-vis de ces personnes. Ce mouvement s’est accompagné d’une plus grande tendance à considérer les personnes qui souffrent d’une maladie mentale comme étant des membres à part entière de familles et de la société. Une décision de la Cour suprême des États-Unis de 1999 a considérablement aidé cette évolution. Cette décision, dite d’Olmstead, exige des États qu’ils assurent le traitement de la santé mentale au sein de structures communautaires lorsque ce type de placement est médicalement approprié.

La recherche a montré que certaines interactions entre une personne souffrant d’une maladie mentale grave et les membres de sa famille sont susceptibles d’améliorer ou de dégrader la maladie en question. Ainsi, des techniques de thérapie familiale ont été développées afin de ne pas avoir à réinstitutionnaliser des malades mentaux chroniques. Actuellement, les membres de la famille d’un malade mental sont considérés plus que jamais comme des alliés dans le traitement. Le médecin généraliste a aussi un rôle important dans la réinsertion et la réintégration d’une personne atteinte d’une maladie mentale dans la société.

En outre, si une hospitalisation est nécessaire, comme l’efficacité des traitements pharmacologiques s’est améliorée, les patients sont moins susceptibles de faire l’objet de mesures d’isolement ou de contrôle physique que par le passé. Souvent, ils sont transférés après quelques jours vers un centre de traitement ambulatoire. Les centres de traitement ambulatoire sont moins chers que les établissements hospitaliers, car ils nécessitent moins de personnel. L’accent est mis sur la thérapie de groupe plutôt que sur la thérapie individuelle et les personnes dorment chez elles ou dans des maisons de transition plutôt qu’à l’hôpital.

Cependant, la désinstitutionnalisation a eu son lot de problèmes. Le traitement et la protection nécessaires qui étaient fournis dans les établissements hospitaliers n’ont pas été adéquatement remplacés par les services communautaires de santé mentale pour des raisons de financement insuffisant. De ce fait, de nombreuses personnes ne sont pas en mesure d’obtenir les soins de santé mentale dont elles ont besoin. De plus, les lois empêchent désormais les personnes atteintes de maladies mentales qui ne sont pas dangereuses pour elles-mêmes ou pour la société d’être institutionnalisées ou traitées contre leur volonté, ce qui est un problème particulier, car certains troubles mentaux graves sont caractérisés par le fait que la personne atteinte n’a pas conscience de son problème de santé mentale (anosognosie). La plupart des personnes qui se sont trouvées à nouveau malades hors de l’hôpital sont devenues sans domicile fixe ou ont fini dans le système carcéral. Nombre d’entre eux meurent jeunes en raison d’une exposition, d’une infection ou de problèmes médicaux mal pris en charge. Bien que ces lois protègent les droits civils de la personne, elles rendent plus difficile le traitement nécessaire de nombreux patients, dont certains peuvent s’avérer extrêmement irrationnels s’ils ne sont pas traités.

En raison des problèmes associés à la désinstitutionnalisation, de nouvelles approches thérapeutiques ont été développées, telles que le traitement communautaire dynamique (TCD). Elles contribuent à offrir un filet de sécurité aux personnes souffrant de graves maladies mentales chroniques. Le TCD fait appel à une équipe de travailleurs sociaux, de spécialistes de la rééducation, d’accompagnants, d’infirmiers et de psychiatres (équipe multidisciplinaire). L’équipe offre des services individualisés aux personnes qui présentent une maladie mentale grave et qui ne peuvent ou ne veulent pas se rendre dans le cabinet d’un médecin ou à l’hôpital pour demander de l’aide. Les services sont apportés au propre domicile de la personne ou dans son quartier, par exemple dans un restaurant, un parc ou un magasin voisin.