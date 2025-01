Classification et diagnostic des maladies mentales

En 1980, l’Association américaine de psychiatrie a publié la troisième édition du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (DSM-III), qui représente la première tentative d’approche du diagnostic de maladie mentale par des définitions et des critères standardisés. La dernière édition, DSM-5-TR, publiée en 2022, contient un système de classement qui tente de subdiviser les maladies mentales en catégories diagnostiques basées sur la description des symptômes (c’est-à-dire, ce que dit et fait la personne, en fonction de la façon dont elle pense et ressent ses émotions) et sur l’évolution de la maladie.

La Classification internationale des maladies, 11e révision, (CIM-11) est un livre publié initialement par l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) en 2019 qui utilise des catégories diagnostiques similaires à celles du DSM-5-TR. Cette similarité indique que les diagnostics de maladies mentales spécifiques sont en cours de standardisation et qu’ils deviennent plus cohérents au niveau mondial.