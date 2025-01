Le trouble pédophile se caractérise par des comportements, des pulsions ou des fantasmes sexuels intenses et récurrents impliquant des enfants (généralement de 13 ans ou moins).

Les pédophiles peuvent se sentir attirés par les jeunes garçons, les jeunes filles ou les deux, ils peuvent n’être attirés que par les enfants, ou être attirés par les enfants et les adultes.

Les médecins diagnostiquent la pédophilie lorsque la personne se sent très angoissée ou éprouve des difficultés à fonctionner en raison de son attirance pour les enfants ou lorsqu’elle a satisfait ses pulsions.

Le traitement consiste en une psychothérapie au long cours ainsi que des médicaments agissant sur la libido et réduisant les taux de testostérone.

(Voir également Aperçu de la carence de soins et de la maltraitance envers les enfants.)

La pédophilie est une forme de paraphilie. Elle est considérée comme un trouble, car elle nuit à autrui.

L’âge des personnes impliquées définit si l’intérêt sexuel ou les relations de deux personnes sont considérés comme un trouble pédophile. Dans les sociétés occidentales, un diagnostic de trouble pédophile est établi lorsque la personne est âgée d’au moins 16 ans et est au moins 5 ans plus âgée que l’enfant qui est l’objet des fantasmes ou de l’activité sexuels. Cependant, les relations sexuelles entre un adolescent (âgé de 17 ou 18 ans) et un enfant de 12 ou 13 ans peuvent ne pas être considérées comme un trouble. Le critère d’âge utilisé pour déterminer si une telle activité est considérée comme un crime peut être différent d’une culture à l’autre.

Bien qu’aux États-Unis, les lois diffèrent selon les États, elles considèrent en général qu’une personne de plus de 18 ans commet un détournement de mineur si la victime a moins de 16 ans. Ces détournements de mineur ne correspondent souvent pas à la définition de la pédophilie, ce qui pose le problème du choix précis et assez arbitraire d’un âge seuil dans une définition médicale ou légale. Dans de nombreux lieux (y compris dans certains États aux États-Unis), les enfants dès l’âge de 12 ou 14 ans peuvent légalement se marier, ce qui complique encore la définition de la pédophilie et du détournement de mineur.

La pédophilie est beaucoup plus fréquente chez les hommes que chez les femmes.

Les pédophiles peuvent se sentir attirés par les jeunes garçons, les jeunes filles, ou les deux. On ignore si les filles sont plus susceptibles d’être les victimes de pédophiles que les garçons, même si les filles semblent bien plus enclines à être les victimes d’abus sexuel en général.

L’adulte est généralement connu de l’enfant et peut être un membre de sa famille, un beau-parent ou une personne titulaire de l’autorité (telle qu’un professeur ou un entraîneur). Certains ne sont attirés que par les enfants de leur propre famille (inceste). Certains pédophiles ne sont attirés que par les enfants, souvent compris dans une certaine tranche d’âge ou à un stade précis de leur développement. D’autres sont attirés à la fois par les enfants et par les adultes.

Le regard ou le toucher d’ordre général semble plus fréquent que le fait de toucher les parties génitales ou d’avoir des rapports sexuels.

Les pédophiles prédateurs peuvent utiliser la force ou la contrainte pour abuser sexuellement un enfant et ils peuvent menacer de faire du mal à l’enfant ou à son animal domestique si l’enfant parle. Les pédophiles souffrent souvent de trouble de personnalité antisociale.

Nombre de pédophiles présentent ou développent un trouble lié à l’abus de substances ou une dépendance et une dépression. Ils sont souvent issus de familles présentant des dysfonctionnements et le conflit conjugal est fréquent. Beaucoup d’entre eux ont été victimes de maltraitance sexuelle durant l’enfance.

Diagnostic du trouble pédophile Examen clinique, sur la base de critères standards du diagnostic psychiatrique Les médecins diagnostiquent la pédophilie quand La personne a eu des fantasmes sexuels intenses et récurrents, des pulsions ou des comportements impliquant un ou des enfants (généralement âgés de 13 ans ou moins).

La personne se sent profondément angoissée ou ne peut fonctionner normalement (au travail, en famille, ou dans ses interactions avec autrui), ou elle a satisfait ses pulsions.

La personne a au moins 16 ans et a au moins 5 ans de plus que l’enfant qui est l’objet des fantasmes ou des comportements. (Les relations entre un adolescent de 17 ou 18 ans et un enfant de 12 à 13 ans font exception.)

Cela fait au moins 6 mois que la personne souffre de ce trouble.

Traitement du trouble pédophile Psychothérapie individuelle et/ou de groupe

Traitement des autres troubles

Médicaments La pédophilie peut être traitée par une psychothérapie individuelle ou de groupe au long cours ainsi que des médicaments réduisant les taux de testostérone et donc la libido. Ces médicaments comprennent le leuprolide et l’acétate de médroxyprogestérone. La personne doit donner son consentement éclairé à l’administration de ces médicaments et le médecin effectue régulièrement des analyses de sang afin de contrôler leurs effets sur la fonction hépatique, ainsi que d’autres tests (notamment un test de densité osseuse et des analyses de sang pour mesurer les taux de testostérone). Les résultats des traitements sont variables. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la participation est volontaire et que la personne reçoit une formation sur les compétences sociales ainsi qu’un traitement pour ses autres problèmes, tels qu’une toxicomanie ou une dépression. Un traitement recherché uniquement après une arrestation criminelle ou une action légale peut être moins efficace. Le fait d’enfermer les pédophiles en prison ou dans un autre établissement, même pendant une longue durée, ne change en rien les désirs et les fantasmes pédophiles. Toutefois, certains pédophiles incarcérés, condamnés à suivre un traitement contrôlé au long cours (généralement médicamenteux), peuvent arrêter toute activité pédophile et être réintégrés à la société.