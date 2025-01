Incongruité de genre et dysphorie de genre

La chirurgie d’affirmation de genre est irréversible, et les médecins la recommandent uniquement aux personnes ayant reçu des soins médicaux par un professionnel de santé dûment formé et expérimenté et qui ont été traitées conformément aux normes de soins en vigueur.

Avant l’intervention chirurgicale, les médecins recommandent généralement aux personnes transgenres de :

Prendre une hormonothérapie d’affirmation de genre

Vivre à plein temps dans leur rôle de genre préféré pendant au moins 1 an

Pour les personnes assignées à un sexe masculin à la naissance, l’intervention implique l’excision d’une partie du pénis et des testicules et la création d’un vagin artificiel. La partie restante du pénis est généralement sexuellement sensible et rend l’orgasme possible ; elle est laissée à l’état de clitoris. La transformation féminine peut également inclure des chirurgies esthétiques non génitales pour créer ou améliorer les caractéristiques féminines (par exemple, augmentation mammaire, rhinoplastie, rehaussement des sourcils, réduction trachéale [suppression de la pomme d’Adam] et/ou remodelage de la mâchoire). Certaines personnes font l’objet d’interventions chirurgicales sur les cordes vocales pour modifier la qualité de la voix.

Pour les personnes transgenres assignées à un sexe féminin à la naissance, l’intervention implique l’ablation des seins (mastectomie) et parfois des organes reproducteurs internes (utérus et ovaires), la fermeture du vagin et la création d’un pénis artificiel et généralement d’un scrotum. Les résultats des interventions dans le sens femme-homme sont moins satisfaisants que ceux des interventions dans le sens homme-femme en termes d’apparence et de fonctionnement, ce qui explique peut-être pourquoi moins d’hommes transgenres demandent une chirurgie d’affirmation de genre. En outre, les complications, principalement des problèmes urinaires, sont fréquentes. Toutefois, les techniques des interventions dans le sens femme-homme continuent de s’améliorer, et de plus en plus de personnes demandent à être opérées.

De nombreuses personnes qui font l’objet d’une chirurgie d’affirmation de genre peuvent avoir des relations sexuelles satisfaisantes. La possibilité d’atteindre l’orgasme est souvent conservée après la chirurgie, et certaines personnes disent se sentir à l’aise sexuellement pour la première fois. Cependant, peu de personnes ont recours à la chirurgie d’affirmation du genre uniquement pour obtenir la fonction sexuelle de l’autre sexe. C’est généralement la confirmation du sentiment profond de leur identité de genre qui les motive.