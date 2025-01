Thérapie d’exposition

Thérapie cognitivo-comportementale

Antidépresseurs, d’ordinaire les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)

Comme les autres troubles anxieux, la sévérité du trouble d’anxiété sociale varie au fil du temps. En l’absence de traitement, l’anxiété sociale persiste souvent, incitant de nombreuses personnes à éviter des activités qu’elles apprécient par ailleurs. De nombreuses personnes atteintes d’anxiété sociale ne recherchent jamais de traitement, mais développent plutôt leurs propres stratégies pour la prendre en charge. Par exemple, elles peuvent éviter les situations sociales, « s’automédiquer » avec de l’alcool ou de la marijuana, ou simplement se sentir mal à l’aise lors de leurs obligations sociales. Cependant, il existe des options thérapeutiques efficaces pour le trouble d’anxiété sociale.

La thérapie d’exposition est généralement efficace. Mais il n’est pas toujours facile de s’arranger pour que l’exposition dure suffisamment longtemps pour permettre à la personne de s’habituer à la situation anxiogène et de finir par y être à l’aise. Par exemple, une personne qui a peur de parler à son supérieur hiérarchique ne peut pas forcément organiser une série d’entretiens avec lui. Des situations de substitution peuvent être utiles, comme rejoindre un groupe communautaire qui aide à parler en public ou à lire un livre à des résidents de maisons de retraite.

Une thérapie cognitivo-comportementale peut également s’avérer utile. Cette thérapie permet aux personnes d’apprendre ce qui suit :

Utiliser des techniques de relaxation

Identifier des schémas de pensée et de comportement qui peuvent déclencher l’angoisse ou la panique

Adapter ces schémas de pensée

Modifier leur comportement en conséquence

Les antidépresseurs, tels que les ISRS et les benzodiazépines (anxiolytiques) sont souvent efficaces dans l’anxiété sociale. Les ISRS sont généralement privilégiés car, contrairement aux benzodiazépines, ils sont peu susceptibles d’interférer avec la thérapie cognitivo-comportementale. Les benzodiazépines agissent sur le système nerveux central (cerveau et moelle épinière) et peuvent entraîner des problèmes de somnolence et de mémoire.

Les bêtabloquants peuvent être utilisés pour réduire l’accélération de la fréquence cardiaque, le tremblement et la transpiration que ressentent certaines personnes terrorisées par le fait de se produire en public, mais ces médicaments ne réduisent pas l’anxiété elle-même.