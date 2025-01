Présentation des troubles associés à un traumatisme ou au stress

New York-Presbyterian Hospital

Les troubles associés à un traumatisme ou au stress sont dus à l’exposition à un événement traumatique ou stressant. Les troubles spécifiques comprennent le trouble de stress post-traumatique (TSPT), l’état de stress aigu et les troubles de l’adaptation. Ces troubles provoquent des symptômes comparables, mais diffèrent par leur durée.

Les troubles associés à un traumatisme ou au stress se développent après un événement traumatisant. Ils partagent de nombreuses caractéristiques, notamment la dysphorie (malaise général ou insatisfaction), l’irritabilité, la dissociation (déconnexion de certains aspects du fonctionnement mental du sentiment de soi sans en avoir conscience), la consommation de substances ou l’insomnie. Ils diffèrent en termes de sévérité et de durée des symptômes.

Le trouble de stress post-traumatique dure plus d’un mois. Il peut se développer comme la poursuite de l’état de stress aigu ou se développer séparément jusqu’à 6 mois après l’événement.

L’état de stress aigu débute généralement immédiatement après l’événement traumatique et dure entre 3 jours et 1 mois.

Les troubles de l’adaptation sont des réactions à des événements stressants qui peuvent être des étapes fréquentes du développement (par exemple, devenir parent), ou des événements de durée variable (par exemple, perdre un emploi, s’occuper d’un membre de la famille handicapé ou subir un revers romantique) qui provoquent une souffrance disproportionnée par rapport à l’événement stressant et entraînent des difficultés dans le fonctionnement quotidien. Les troubles de l’adaptation ont tendance à se développer peu après l’événement stressant et persistent moins de 6 mois ; les symptômes du trouble de l’adaptation peuvent toutefois persister indéfiniment en cas de stress persistant (comme la maladie persistante d’un membre de la famille ou un chômage de longue durée).

Bien que la dépression et l’anxiété soient souvent prédominantes chez les personnes présentant un trouble associé à un traumatisme ou au stress, elles ont souvent un grand nombre de symptômes qui peuvent ne pas sembler clairement liés à l’événement traumatique. Par exemple, elles peuvent agir de façon agressive, être incapables d’éprouver du plaisir et/ou se sentir agitées et mécontentes, en colère, insensibles ou déconnectées d’elles-mêmes et des autres.