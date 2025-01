Thérapie d’exposition

Thérapie cognitivo-comportementale

Parfois, des antidépresseurs appelés inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)

Habituellement, l’agoraphobie non traitée se manifeste avec une intensité variable dans le temps ; elle peut même disparaître sans traitement, peut-être parce que les personnes ont utilisé leur propre forme de thérapie d’exposition, s’exposant de manière répétée à la situation qui déclenche leur peur jusqu’à ce que cette peur disparaisse. D’autres ne se plaignent plus des symptômes de l’agoraphobie parce qu’ils ont appris à éviter les situations (comme les avions ou la foule) qui déclenchent leur anxiété. Cependant, le simple fait d’éviter ces situations peut considérablement restreindre la vie de la personne touchée. Comme les traitements augmentent souvent l’anxiété dans un premier temps, le traitement de l’agoraphobie (et d’autres troubles de l’anxiété) repose souvent sur l’apprentissage de stratégies de relaxation.

La thérapie d’exposition aide plus de 90 % des personnes.

Une thérapie cognitivo-comportementale peut également s’avérer utile. Cette thérapie permet aux personnes d’apprendre ce qui suit :

Reconnaître quand leur pensée est déformée

Contrôler leur pensée déformée

Modifier leur comportement en conséquence

Les personnes atteintes d’agoraphobie peuvent retirer un bénéfice des ISRS. Bien que les ISRS soient considérés comme étant des antidépresseurs, ils peuvent également être efficaces dans certains troubles anxieux.