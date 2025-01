État de stress aigu

Les soins auto-administrés sont essentiels pendant et après une crise ou un traumatisme. Les soins auto-administrés peuvent être divisés en trois types :

Sécurité personnelle

Santé physique et soutien pratique

Pleine conscience

La sécurité personnelle est fondamentale. Après un seul épisode traumatisant, la personne est mieux à même de gérer l’expérience lorsqu’elle sait qu’elle et ses proches sont en sécurité. Il peut toutefois être difficile d’obtenir une sécurité totale pendant le déroulement de crises telles que des maltraitances domestiques, des guerres ou une pandémie infectieuse. Lorsqu’une personne traverse de telles difficultés, il lui est conseillé de demander l’avis d’experts sur la façon dont elle et ses proches peuvent être le plus en sécurité possible.

La santé physique peut être mise à mal pendant et après les expériences traumatiques. Chacun doit essayer de maintenir des horaires sains pour manger, dormir et faire de l’exercice. Les médicaments et les substances sédatives (par exemple, les anxiolytiques) et intoxicantes (par exemple, l’alcool) doivent être utilisés avec parcimonie, le cas échéant. Le soutien pratique comprend l’aide au logement, l’assistance juridique, l’assurance et d’autres problèmes qui doivent être traités, mais qui peuvent être accablants.

Une approche réfléchie des soins personnels vise à réduire les sentiments de stress, d’ennui, de colère, de tristesse et d’isolement que les personnes traumatisées ressentent normalement. Si les circonstances le permettent, les personnes à risque doivent établir et suivre un emploi du temps quotidien normal (par exemple, se lever, prendre une douche, s’habiller, sortir marcher, préparer et manger à heures régulières).

Il est utile de s’adonner à des passe-temps familiers ainsi qu’à des activités que la personne peut trouver amusantes et distrayantes : dessiner, regarder un film ou cuisiner.

Les interactions avec la famille et les amis ainsi que l’implication de la communauté peuvent être cruciales, même s’il est difficile de maintenir les contacts humains pendant une crise.

Les étirements et l’activité physique sont bénéfiques, mais les techniques d’auto-apaisement, telles que compter ses propres respirations, la méditation ou l’auto-hypnose, peuvent être tout aussi utiles.

Sous l’effet du stress, les personnes peuvent devenir colériques, même avec des personnes qui leur sont chères. Les amis et la famille peuvent être particulièrement utiles pour tendre la main et exprimer leur inquiétude et offrir du réconfort. Envoyer un mot gentil, préparer des biscuits et offrir un sourire peut non seulement constituer une bonne surprise pour le destinataire, mais peut aussi réduire le désespoir et la honte qui tendent à faire partie de l’expérience du traumatisme.