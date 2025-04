Réactions allergiques induites par l’effort

Asthme : L’exercice physique déclenche souvent une crise d’asthme chez les personnes asthmatiques, mais certaines personnes ne souffrent d’asthme qu’à l’occasion d’efforts physiques. L’exercice physique peut déclencher ou aggraver un asthme parce que la respiration rapide refroidit et assèche les voies respiratoires qui ont tendance à se rétrécir lors de leur réchauffement. L’asthme d’effort est plus susceptible de se manifester lorsque l’air est froid et sec. Une sensation de gêne thoracique est ressentie. La personne peut avoir une respiration sifflante, tousser et avoir du mal à respirer.