Immunité innée

Les macrophages se développent à partir d’un type de globules blancs appelés monocytes. Les monocytes deviennent des macrophages lorsqu’ils passent de la circulation sanguine aux tissus.

Les monocytes passent dans les tissus en cas d’infection. Là, sur une période de 8 heures, les monocytes augmentent fortement de volume et produisent des granules internes, pour devenir des macrophages. (Tous les types de globules blancs contenant ces granules sont également appelés granulocytes.) Les granules sont remplis d’enzymes et d’autres substances qui contribuent à tuer et digérer les bactéries et les autres cellules étrangères.

Les macrophages restent dans les tissus. Ils ingèrent les bactéries, les cellules étrangères ainsi que les cellules lésées et mortes. (Le processus par lequel une cellule ingère un micro-organisme, une autre cellule ou des fragments cellulaires, est appelé phagocytose et les cellules qui ingèrent sont appelées phagocytes.)

Les macrophages sécrètent des substances qui attirent les autres globules blancs vers le site d’infection. Ils aident également les lymphocytes T à reconnaître les envahisseurs, participant ainsi aussi à l’immunité acquise.