Immunité acquise

Les lymphocytes permettent à l’organisme de se souvenir des antigènes et de faire la distinction entre les éléments endogènes et les éléments exogènes nuisibles (y compris les virus et les bactéries). Ils se déplacent dans la circulation sanguine et le système lymphatique et, si besoin, passent dans les tissus.

Le système immunitaire est capable de mémoriser tous les antigènes rencontrés parce qu’après une rencontre, certains lymphocytes se développent en cellules mémoire. Ces cellules vivent longtemps, pendant des années, voire des décennies. Lorsque ces cellules mémoire rencontrent un antigène pour la seconde fois, elles le reconnaissent immédiatement et y répondent de manière rapide, efficace et ciblée. C’est cette réponse immunitaire spécifique qui permet de ne pas contracter la varicelle ou la rougeole plus d’une fois, et c’est la raison pour laquelle la vaccination peut prévenir certaines maladies.

Les lymphocytes peuvent être des :

lymphocytes T

lymphocytes B

Les lymphocytes B et les lymphocytes T collaborent pour détruire les envahisseurs.

lymphocytes T Les lymphocytes T se développent à partir de cellules souches dans la moelle osseuse et se déplacent vers un organe se trouvant dans la cage thoracique appelé thymus. Dans le thymus, ils apprennent à faire la distinction entre les substances endogènes et les antigènes exogènes afin de ne pas attaquer les propres tissus de l’organisme. Normalement, seuls les lymphocytes T qui apprennent à ignorer les antigènes propres à l’organisme (antigènes endogènes) peuvent subir le processus de maturation et quitter le thymus. Ils peuvent potentiellement reconnaître un nombre presque infini d’antigènes différents. Lymphocyte : lymphocyte T Image Les lymphocytes T matures sont stockés dans les organes lymphoïdes secondaires (ganglions lymphatiques, rate, amygdales, appendice et plaques de Peyer siégeant au niveau de l’intestin grêle). Ces cellules circulent dans le sang et le système lymphatique. Lors de leur première rencontre avec une cellule infectée ou anormale, elles s’activent et recherchent ces cellules particulières. Généralement, pour être activés, les lymphocytes T doivent être aidés par une autre cellule immunitaire, qui dégrade les antigènes en fragments (apprêtement de l’antigène), puis présente l’antigène de la cellule infectée ou anormale au lymphocyte T. Le lymphocyte T se multiplie ensuite et se spécialise en différents types de lymphocytes T. À savoir : Les lymphocytes T Killer (cytotoxiques) se fixent à des antigènes ou à des cellules infectées ou anormales (par exemple, cancéreuses). Les lymphocytes T Killer détruisent alors ces cellules en perforant leur membrane cellulaire et en leur injectant des enzymes.

Les lymphocytes T Helper aident les autres cellules immunitaires. Certains lymphocytes T Helper aident les lymphocytes B à produire des anticorps contre des antigènes étrangers. D’autres contribuent à activer les lymphocytes T Killer afin de tuer des cellules infectées ou anormales ou contribuent à activer les macrophages, leur permettant d’ingérer plus efficacement les cellules infectées ou anormales.

Les lymphocytes T suppresseurs (régulateurs) produisent des substances qui contribuent à arrêter une réponse immunitaire ou parfois, qui empêchent certaines réponses nocives de se produire. Lorsque les lymphocytes T rencontrent un antigène pour la première fois, la plupart d’entre eux exécutent la tâche qui leur est assignée, mais certains se développent en cellules mémoire, qui mémorisent l’antigène et y répondent plus efficacement lors d’une rencontre ultérieure. Le thymus et les lymphocytes T Vidéo Il arrive que les lymphocytes T, pour des raisons que l’on ne comprend pas totalement, ne distinguent pas les substances endogènes des substances exogènes. Ce dysfonctionnement est susceptible d’induire une maladie auto-immune, dans laquelle l’organisme attaque ses propres tissus.