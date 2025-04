Replacement de liquides et d’électrolytes

Octréotide ou lanréotide

Ablation chirurgicale

Il convient en premier lieu de compenser la perte hydrique et électrolytique (minéraux dans le sang, comme le potassium et le sodium) par injection dans une veine (voie intraveineuse). Du bicarbonate doit être administré pour compenser celui perdu dans les selles et éviter une acidose. Étant donné qu’on observe encore une perte hydrique et électrolytique dans les selles après réhydratation, les médecins peuvent trouver difficile de remplacer continuellement les liquides et électrolytes.

Le médicament octréotide ou lanréotide contrôle généralement la diarrhée, mais de fortes doses peuvent être nécessaires.

L’ablation chirurgicale du vipome guérit définitivement 50 % des patients environ dont la tumeur ne s’est pas propagée. La chirurgie peut soulager les symptômes de manière passagère chez les patients dont la tumeur s’est propagée.

La chimiothérapie peut réduire la diarrhée et la taille de la tumeur, mais ne permet pas de guérir la maladie.