Présentation des troubles du cholestérol et des lipides

University of Chicago Medicine, Pritzker School of Medicine;

L’organisme a besoin de lipides (graisses) pour croître et générer de l’énergie. Il les utilise aussi pour synthétiser des hormones et d’autres substances nécessaires pour les activités de l’organisme. Les graisses peuvent s’accumuler sur les parois des vaisseaux et bloquer le flux sanguin et dans les organes, où elles créent des lésions, souvent avec des conséquences dévastatrices.

Les lipides importants présents dans le sang sont les suivants :

Cholestérol

Triglycérides

Le cholestérol est un constituant essentiel des membranes cellulaires, du cerveau et des cellules nerveuses, ainsi que de la bile, qui contribue à l’absorption des graisses et des vitamines liposolubles. L’organisme utilise le cholestérol pour synthétiser la vitamine D et différentes hormones telles que les œstrogènes, la testostérone ou le cortisol. Le cholestérol nécessaire peut être produit par l’organisme, mais peut aussi être fourni par l’alimentation.

Les triglycérides contenus dans les cellules adipeuses peuvent être métabolisés, puis utilisés comme source énergétique pour les processus métaboliques de l’organisme, comme la croissance. Les triglycérides sont produits dans l’intestin et le foie à partir de plus petites graisses appelées acides gras. Certains types d’acides gras sont produits par l’organisme, mais d’autres doivent être fournis par l’alimentation.

Les graisses, telles que le cholestérol et les triglycérides, ne peuvent circuler librement dans le sang qui est essentiellement constitué d’eau. Pour être transportés par le sang, le cholestérol et les triglycérides se lient à des protéines et à d’autres substances et forment des assemblages appelés lipoprotéines.

Il existe plusieurs types de lipoprotéines. Chaque type a une propre finalité et est métabolisé et éliminé de façon légèrement différente. Les lipoprotéines comprennent les suivantes :

Chylomicrons

Lipoprotéines de haute densité (HDL)

Lipoprotéines de faible densité (LDL)

Lipoprotéines de très faible densité (VLDL)

Le cholestérol transporté par des LDL est appelé cholestérol LDL (LDL-C), tandis que celui qui est transporté par des HDL est appelé cholestérol HDL (HDL-C).

L’organisme peut réguler le taux des lipoprotéines (donc des lipides) en augmentant ou en diminuant leur production. Il peut en outre réguler la vitesse à laquelle les lipoprotéines pénètrent et sont éliminées de la circulation sanguine.

Les taux de cholestérol et de triglycérides varient considérablement d’un jour à l’autre, en raison de nombreux facteurs tels que le stress, les habitudes alimentaires, l’activité physique, le mode de vie et les modifications du métabolisme. La cholestérolémie peut même varier de 10 % d’une mesure à l’autre et la triglycéridémie de 25 %.

Les taux lipidiques peuvent être :

Trop élevés (dyslipidémie, également appelée hyperlipidémie)

Trop faibles (hypolipidémie)

Une anomalie des taux lipidiques peut être due à des changements qui surviennent avec le vieillissement, à différents troubles (dont certaines maladies héréditaires), à la prise de certains médicaments ou au mode de vie (par exemple régime alimentaire riche en graisses saturées, inactivité physique ou surpoids).

Tableau Lipoprotéines : Transporteurs de lipides Tableau

Complications des taux anormaux de lipides Des taux anormalement élevés de certains lipides (en particulier de cholestérol) peuvent provoquer des complications à long terme, comme l’athérosclérose. En général, un taux élevé de cholestérol total (qui comprend le LDL-C, le HDL-C et le VLDL-C), en particulier un taux élevé de cholestérol LDL (dit « mauvais » cholestérol) augmente le risque d’athérosclérose, et donc le risque d’infarctus du myocarde ou d’accident vasculaire cérébral (AVC). Cependant, tous les types de cholestérol n’accroissent pas ce risque. Un taux élevé de cholestérol HDL (le « bon » cholestérol) peut diminuer le risque et, inversement, un faible taux de cholestérol HDL peut augmenter ce risque. L’effet d’une hypertriglycéridémie sur le risque d’infarctus du myocarde est moins clairement défini. Néanmoins, un taux très élevé de triglycérides (supérieur à 500 milligrammes par décilitre de sang [mg/dl] ou 5,65 mmol/l) peut augmenter le risque de pancréatite.