Les masses surrénales non fonctionnelles sont des grosseurs cancéreuses ou non des glandes surrénales sans activité hormonale.

Les masses surrénales non fonctionnelles peuvent correspondre à des grosseurs non cancéreuses ou à des cancers. Certaines masses sont solides, et d’autres sont des kystes (poches de tissu qui contiennent du liquide parfois mélangé à du tissu). D’autres sont causées par un saignement ou par des infections.

En principe, les personnes ne présentent aucun symptôme, sauf si la masse est causée par un saignement excessif, auquel cas elles souffrent de douleurs abdominales et peuvent ressentir une faiblesse ou des étourdissements.

Souvent, les masses sont découvertes lorsque les personnes passent une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM) pour d’autres problèmes médicaux. Dans la plupart des cas, des techniques d’imagerie précises peuvent indiquer si la masse est susceptible ou non d’être cancéreuse. Lorsqu’on décèle une masse, les médecins procèdent à des examens sanguins pour mesurer la fonction surrénale.

Le traitement dépend de la taille de la masse. Les masses de plus de 4 cm environ sont généralement retirées par voie chirurgicale. Habituellement, les masses de moins de 2 cm environ ne sont pas retirées et des examens sanguins sont réalisés pour déterminer si la masse a commencé à sécréter un excès d’hormones. Les personnes dont les masses ont un diamètre compris entre 2 cm et 4 cm et dont les taux d’hormones sont normaux subissent des analyses de sang régulières ainsi que des examens d’imagerie pour déterminer si la masse grossit. Il peut être nécessaire de retirer une petite masse si :