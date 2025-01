La thyroïdite subaiguë succède souvent à une infection virale et commence par ce que la plupart des personnes définissent comme un mal de gorge, mais qui est en fait une douleur du cou à hauteur de la thyroïde. La thyroïde devient de plus en plus sensible. La douleur peut alterner d’un côté à l’autre du cou, et s’étendre à la mâchoire et à l’oreille. Initialement, la thyroïdite subaiguë est souvent confondue avec un trouble dentaire, une infection de la gorge ou de l’oreille.

De nombreuses personnes qui ont une thyroïdite subaiguë se sentent extrêmement fatiguées. La personne développe généralement une légère fièvre (37 à 38 °C).

Les personnes atteintes de thyroïdite subaiguë peuvent d’abord présenter des symptômes d’hyperthyroïdie, tels qu’une accélération du rythme cardiaque et une augmentation de la tension artérielle, une transpiration et une sensation de chaleur excessives, des tremblements des mains, de la nervosité et de l’anxiété, puis développer des symptômes d’hypothyroïdie, notamment une fatigue, une prise de poids, une constipation, une sécheresse de la peau et des cheveux, et une intolérance au froid.