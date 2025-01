La thyroïdite lymphocytaire silencieuse est une inflammation auto-immune indolore de la thyroïde qui survient généralement après l’accouchement et disparaît en général de façon spontanée.

La thyroïdite lymphocytaire silencieuse touche le plus souvent les femmes, en général 3 à 4 mois après l’accouchement, et entraîne une augmentation du volume de la thyroïde sans qu’elle devienne sensible. Ce trouble a tendance à réapparaître lors des grossesses suivantes.

Les personnes présentent une hyperactivité de la thyroïde pendant quelques semaines à quelques mois (hyperthyroïdie), suivie d’une hypoactivité de la thyroïde (hypothyroïdie) avant de finalement récupérer une fonction thyroïdienne normale.

Symptômes de la thyroïdite lymphocytaire silencieuse La thyroïdite lymphocytaire silencieuse débute dans les 3 à 4 mois suivant l’accouchement. Elle débute par une phase d’hyperthyroïdie, au cours de laquelle la thyroïde grossit sans douleur ni sensibilité. Ensuite, une hypothyroïdie se développe avant que la maladie ne se résolve en général spontanément. Tout d’abord, des symptômes d’hyperthyroïdie, tels qu’une augmentation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle, une transpiration excessive et une sensation de chaleur excessive, des tremblements des mains, ainsi qu’une nervosité et une anxiété, se manifestent. Au cours de la seconde phase, des symptômes d’hypothyroïdie, qui peuvent inclure fatigue, prise de poids, constipation, sécheresse de la peau et des cheveux et intolérance au froid. Le saviez-vous ?

Diagnostic de la thyroïdite lymphocytaire silencieuse Tests sanguins liés au fonctionnement de la thyroïde Le diagnostic de la thyroïdite lymphocytaire silencieuse est basé sur les symptômes et les résultats de l’examen, ainsi que sur les analyses de sang pour mesurer la fonction thyroïdienne. Dans de rares cas, les médecins pratiquent une biopsie de la thyroïde pour confirmer le diagnostic. Si une thyroïdite lymphocytaire silencieuse s’est développée après une grossesse, les médecins réalisent généralement un dépistage de la maladie après les grossesses suivantes.