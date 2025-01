Médicaments pour bloquer la production de prolactine

Parfois, chirurgie ou radiothérapie

Il est possible d’administrer des agonistes de la dopamine, une substance chimique présente dans le cerveau qui inhibe la production de prolactine. Ces médicaments incluent la bromocriptine et la cabergoline. Ces médicaments se prennent par voie orale et ne sont efficaces que durant le traitement. Cependant, des études ont montré qu’environ 20 à 25 % des personnes pouvaient arrêter de prendre ces médicaments en toute sécurité après 3 ans de traitement.

Dans la plupart des cas, ces médicaments diminuent suffisamment le taux de prolactine pour permettre une reprise des cycles menstruels, arrêter la galactorrhée (chez les hommes et les femmes) et augmenter les taux d’œstrogènes chez les femmes et de testostérone chez les hommes. Les médicaments sont souvent capables de restaurer la fertilité. En général, ils entraînent aussi une régression du volume tumoral avec une amélioration des troubles visuels.

La chirurgie est également efficace pour traiter les petits prolactinomes, mais elle n’est généralement pas utilisée en premier car le traitement médicamenteux est sûr, efficace et facile à utiliser.

Quand le taux de la prolactine n’est que modérément élevé et que la TDM ou l’IRM ne montre qu’un prolactinome de petite taille, voire aucune anomalie, on peut recommander de ne pas traiter. Cette recommandation est probablement appropriée chez les femmes qui n’ont pas de problème de fertilité en résultat du taux de prolactine élevé, dont les cycles menstruels sont réguliers et qui ne sont pas gênées par la galactorrhée, ainsi que chez les hommes dont le taux de testostérone n’est pas faible.

Contre les effets des taux d’œstrogènes bas secondaires à un prolactinome, on peut administrer des œstrogènes ou un contraceptif oral qui contient des œstrogènes aux femmes qui présentent un prolactinome de petite taille, n’ont pas de désir de grossesse et qui ne reçoivent pas de traitement par agoniste dopaminergique. Bien que le traitement par œstrogènes ne réduise pas la tumeur, la plupart des experts recommandent une TDM ou une IRM tous les ans pendant au moins 2 ans pour s’assurer que la tumeur ne grossit pas de manière significative.

Les médecins traitent en général les personnes qui ont des tumeurs de plus grande taille avec des médicaments similaires à la dopamine (agonistes de la dopamine), comme la bromocriptine ou la cabergoline, ou par chirurgie. Si les médicaments réduisent les taux de prolactine et que les symptômes disparaissent, l’intervention peut être évitée. Ces médicaments sont généralement sûrs, mais la formation d’un excès de tissu conjonctif (fibrose) dans les valvules cardiaques et une fuite de sang au niveau des valves ont été rapportées lorsqu’ils étaient utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson à des doses bien plus élevées que celles utilisées dans le traitement de l’hyperprolactinémie. Les études suivantes menées chez des personnes traitées avec des doses utilisées pour les prolactinomes ne montrent pas le même impact sur les valvules cardiaques.

Même lorsque la chirurgie est nécessaire, des agonistes de la dopamine peuvent être administrés pour aider à réduire la taille de la tumeur avant l’opération. Ils sont souvent administrés après l’intervention parce qu’il est rare que la chirurgie guérisse complètement un adénome à prolactine de grande taille. Parfois, les prolactinomes rétrécissent et sécrètent moins de prolactine, de sorte que les agonistes de la dopamine peuvent être arrêtés sans que le taux de prolactine augmente à nouveau. Il est plus fréquent de pouvoir arrêter la prise des agonistes de la dopamine chez les personnes atteintes de tumeurs de petite taille et chez les femmes après la grossesse.

La radiothérapie est parfois nécessaire, comme pour les autres tumeurs hypophysaires, en cas d’échec du traitement médical ou chirurgical.