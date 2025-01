Présentation de l’hypophyse

Keck School of Medicine of the University of Southern California

L’hypophyse est une glande de la taille d’un petit pois, contenue dans une structure osseuse (selle turcique) située à la base du cerveau. La selle turcique protège l’hypophyse, mais ne laisse que peu d’espace pour son éventuelle augmentation de volume.

L’hypophyse contrôle la fonction de la plupart des autres glandes endocrines et, pour cette raison, est appelée glande maîtresse. Elle est, quant à elle, contrôlée principalement par l’hypothalamus, région du cerveau située juste au-dessus de l’hypophyse. En détectant les taux d’hormones produites par les glandes sous le contrôle de l’hypophyse (glandes cibles), l’hypothalamus ou l’hypophyse peuvent déterminer la stimulation nécessaire dans les glandes cibles.

L’hypophyse et ses organes cibles

L’hypophyse comporte deux parties distinctes :

Le lobe frontal (antérieur), qui représente 80 % du poids de l’hypophyse

Le lobe situé à l’arrière (postérieur)

Les lobes sont connectés à l’hypothalamus par une tige qui contient des vaisseaux sanguins et des prolongations de cellules nerveuses (fibres nerveuses ou axones). L’hypothalamus contrôle le lobe antérieur en sécrétant des hormones dans les vaisseaux sanguins et contrôle le lobe postérieur par des influx nerveux.

L’hypophyse et l’hypothalamus Vidéo

La sécrétion hormonale hypophysaire n’est pas continue. Pour la plupart des hormones, des pics de sécrétion se produisent toutes les 1 à 3 heures, avec une alternance de périodes d’activité et d’inactivité. Certaines hormones, telles que l’hormone adrénocorticotrope (ACTH), l’hormone de croissance et la prolactine, présentent un rythme circadien : Leurs taux augmentent et diminuent de façon prévisible pendant la journée, avec souvent un taux maximal juste avant le réveil et minimal juste avant le coucher. Les taux des autres hormones varient en fonction d’autres facteurs. Par exemple, chez les femmes, l’hormone lutéinisante et l’hormone folliculostimulante qui contrôlent les fonctions reproductrices varient pendant le cycle menstruel.

Hypophyse : La glande maîtresse * Ces hormones sont produites dans l’hypothalamus, mais sont stockées et sécrétées par l’hypophyse.

Hormones du lobe antérieur Le lobe antérieur de l’hypophyse produit et libère (sécrète) 6 hormones principales : L’ hormone adrénocorticotrope (ACTH), également appelée corticotropine, qui stimule la sécrétion de cortisol et d’autres hormones par les surrénales

L’ hormone folliculostimulante et l’ hormone lutéinisante (les gonadotrophines), qui stimulent la production de spermatozoïdes par les testicules, d’ovocytes par les ovaires et d’hormones sexuelles (testostérone et œstrogènes) par les organes sexuels

L’ hormone de croissance , qui régule les processus de croissance et de développement physique et a d’importantes conséquences sur la structure de l’organisme en stimulant la formation des muscles et en diminuant le tissu adipeux

La prolactine , qui stimule la sécrétion de lait par les glandes mammaires

La thyréostimuline, qui stimule la production d’hormones thyroïdiennes par la thyroïde Le lobe antérieur produit aussi plusieurs autres hormones, dont une qui donne une coloration foncée à la peau (hormone mélanotrope), et d’autres qui inhibent les sensations douloureuses (enképhalines et endorphines) et contribuent au contrôle du système immunitaire (endorphines).

Hormones du lobe postérieur Le lobe postérieur de l’hypophyse ne sécrète que deux hormones : Vasopressine

Ocytocine La vasopressine (appelée aussi hormone antidiurétique) contrôle la quantité d’eau excrétée par les reins ; elle est donc importante pour le maintien de l’équilibre hydrique de l’organisme. L’ocytocine provoque les contractions utérines pendant l’accouchement et dans ses suites immédiates pour prévenir une hémorragie. L’ocytocine stimule aussi les contractions des canaux galactophores situés dans les seins, ce qui déplace le lait vers les mamelons (montée de lait) chez les femmes qui allaitent. L’ocytocine a des rôles supplémentaires chez les hommes et les femmes.