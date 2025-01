Déficit en argininevasopressine (diabète insipide central)

Épreuve de restriction hydrique

Les médecins soupçonnent un déficit en argininevasopressine chez les personnes qui produisent de grandes quantités d’urine. On commence par rechercher la présence de sucre dans l’urine pour éliminer un diabète sucré (une cause plus fréquente de mictions excessives). Les examens sanguins montrent des taux anormaux de nombreux électrolytes, en particulier une concentration élevée en sodium.

L’épreuve de restriction hydrique est le meilleur test pour diagnostiquer un déficit en argininevasopressine. Dans l’épreuve de restriction hydrique, on mesure la production d’urine, la concentration des électrolytes sanguins et le poids, à intervalles réguliers. L’épreuve dure environ 12 heures pendant lesquelles les personnes n’ont pas le droit de boire. Un médecin exerce une surveillance permanente de leur état clinique pendant toute la durée de l’épreuve. À la fin de la période de 12 heures, ou plus tôt en cas de diminution de la pression artérielle, d’augmentation de la fréquence cardiaque ou de perte de poids de plus de 5 %, les médecins interrompent l’examen et injectent de la vasopressine. Le diagnostic de déficit en argininevasopressine est confirmé si, en réponse à la vasopressine, la production excessive d’urine cesse, l’urine devient plus concentrée, la tension artérielle augmente et la fréquence cardiaque se normalise. On pose le diagnostic de diabète insipide néphrogénique si, après l’injection, la production excessive d’urine continue, l’urine reste diluée et la tension artérielle et la fréquence cardiaque ne sont pas modifiées.

Les médecins mesurent parfois le taux de vasopressine ou de copeptine circulante (un fragment de l’hormone vasopressine) dans le sang pour confirmer un déficit en argininevasopressine. Cependant, les taux de vasopressine et de copeptine sont difficiles à mesurer, et les tests ne sont pas systématiquement disponibles. Les taux de copeptine et de vasopressine déterminés sans restriction hydrique ne sont généralement pas utiles pour le diagnostic. De plus, la restriction hydrique est si précise qu’il n’est généralement pas nécessaire de mesurer directement la vasopressine ou la copeptine.