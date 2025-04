Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham

Les glandes parathyroïdes sont situées près de la thyroïde. Leur emplacement exact, et même le nombre total de glandes, est très variable. Ces glandes sécrètent l’hormone parathyroïdienne, ou parathormone/PTH, qui régule le taux de calcium dans le sang et les tissus par ses effets sur les os, les reins et l’intestin.

La plupart des tumeurs parathyroïdiennes sont bénignes (non cancéreuses). Les tumeurs parathyroïdiennes sécrètent de la parathormone (PTH) en plus de ce qui est normalement sécrété par les glandes parathyroïdes.

Un taux élevé de PTH, appelé hyperparathyroïdie, entraîne une augmentation du taux de calcium dans le sang (hypercalcémie). Au début, les personnes atteintes d’hypercalcémie présentent faiblesse et fatigue, constipation, perte d’appétit, manque de concentration, pertes de mémoire et augmentation des mictions. Si elle est sévère, l’hypercalcémie entraîne une confusion et finalement un coma. Si elle n’est pas identifiée et traitée, l’hypercalcémie peut être mortelle.

(Voir aussi Présentation de la fonction parathyroïdienne et la figure Glandes parathyroïdes.)

Adénome parathyroïdien Les adénomes parathyroïdiens sont des tumeurs bénignes qui sécrètent des quantités excessives de PTH, entraînant une hyperparathyroïdie. Outre l’hypercalcémie, l’hyperparathyroïdie provoque : Hypophosphatémie (faible taux de phosphate dans le sang)

Libération dans le sang du calcium et du phosphate stockés dans les os (résorption osseuse), ce qui entraîne une ostéoporose Les adénomes parathyroïdiens se présentent généralement comme des tumeurs solitaires isolées et sont plus fréquents chez les femmes âgées. Cependant, des adénomes parathyroïdiens multiples peuvent apparaître dans des syndromes héréditaires chez les personnes atteintes de néoplasie endocrinienne multiple (NEM). Les syndromes NEM sont des troubles héréditaires rares dans lesquels plusieurs glandes endocrines (celles qui libèrent des hormones directement dans la circulation sanguine) développent des tumeurs bénignes (non cancéreuses) ou malignes (cancéreuses). Par ailleurs, les glandes endocrines peuvent simplement augmenter de volume sans que des tumeurs se développent. La plupart des adénomes parathyroïdiens ne provoquent pas de symptômes et sont identifiés lorsque des analyses sanguines effectuées pour une autre raison révèlent un taux de calcium élevé. Si des symptômes apparaissent, ils sont généralement dus à une hypercalcémie ou à des calculs rénaux. Les médecins diagnostiquent l’hyperparathyroïdie sur la base d’un taux élevé de PTH chez les personnes présentant une hypercalcémie. Si le médecin découvre un taux élevé de PTH, d’autres examens sont nécessaires, notamment Mesure du taux de calcium dans le sang et les urines

Mesure du taux de phosphate dans le sang et les urines

Examens d’imagerie (pour évaluer la densité osseuse et déterminer la présence de calculs rénaux) Les médecins ont parfois recours à divers examens d’imagerie, tels que la tomodensitométrie (TDM) à haute résolution avec ou sans biopsie, l’imagerie par résonance magnétique (IRM), l’échographie à haute résolution ou l’angiographie, pour identifier l’adénome avant l’intervention chirurgicale. Le traitement consiste généralement en une ablation chirurgicale de la glande parathyroïde affectée. Pour les personnes dont le taux de calcium n’est que légèrement élevé et qui ne présentent pas de symptômes ou de complications, les médecins peuvent privilégier une surveillance régulière (surveillance active). Parfois, les médecins prescrivent des médicaments comme du cinacalcet ou de l’ételcalcétide pour diminuer la sécrétion de PTH. Parfois, les médecins prescrivent des médicaments comme du cinacalcet ou de l’ételcalcétide pour diminuer la sécrétion de PTH.