L’hyperparathyroïdie chez les personnes atteintes d’insuffisance rénale est due à un ensemble complexe de problèmes impliquant la vitamine D, le calcium, le phosphate et la parathormone. Le traitement consiste à prendre des formes actives de vitamine D, à limiter la quantité de phosphate dans l’alimentation et à utiliser des chélateurs de phosphate par voie orale (médicaments qui réduisent l’absorption du phosphate issu des aliments) et des médicaments qui font diminuer les taux de PTH et de calcium, comme le cinacalcet ou l’ételcalcétide.

L’hyperphosphatémie (excès de phosphate dans le sang) doit être prévenue ou traitée si elle est présente chez les personnes atteintes d’insuffisance rénale. Les médecins limitent la quantité de phosphate dans l’alimentation de la personne et prescrivent des agents liant le phosphate, comme le carbonate de calcium, l’acétate de calcium, le lanthane ou le sévélamer, à prendre à chaque repas. Ces deux approches sont généralement nécessaires, en particulier chez les patients insuffisants rénaux sous dialyse.

Les personnes atteintes d’insuffisance rénale ont souvent besoin de suppléments de vitamine D pour améliorer l’absorption du calcium, mais l’amélioration de l’absorption du calcium peut également augmenter l’absorption du phosphate et contribuer à l’hyperparathyroïdie. Les personnes atteintes d’une maladie rénale avancée, en particulier celles souffrant d’insuffisance rénale, doivent surveiller de près leurs taux de calcium et de phosphate et adapter fréquemment les doses des médicaments qu’elles prennent.

Les médecins peuvent également administrer du cinacalcet ou de l’ételcalcétide aux personnes sous dialyse pour diminuer le taux de PTH lorsque la vitamine D, la restriction des phosphates ou les chélateurs de phosphates sont inefficaces ou ne peuvent être utilisés en toute sécurité.