Traitement médicamenteux du diabète

Les hypoglycémiants oraux peuvent souvent faire baisser de façon adéquate la glycémie dans le diabète de type 2. Cependant, ils ne sont pas efficaces dans le diabète de type 1. Il en existe plusieurs types, mais les médicaments hypoglycémiants oraux agissent principalement de 4 manières différentes :

Les sécrétagogues de l’insuline, qui stimulent la production de plus d’insuline par le pancréas

Les sensibilisants à l’insuline, qui ne modifient pas la sécrétion d’insuline mais augmentent plutôt la réponse de l’organisme à celle-ci

Certains médicaments retardent l’absorption du glucose par l’intestin

Certains médicaments augmentent l’excrétion de glucose dans l’urine

Les sécrétagogues de l’insuline incluent les sulfonylurées (par exemple, glyburide, glipizide et glimépiride) et les méglitinides (par exemple, répaglinide et natéglinide).

Les sensibilisants à l’insuline comprennent les biguanides (par exemple, metformine) et les thiazolidinédiones (par exemple, pioglitazone).

Les médicaments qui retardent l’absorption du glucose par l’intestin incluent les inhibiteurs de l’alpha-glucosidase (par exemple, acarbose et miglitol).

Les médicaments qui augmentent la sécrétion du glucose dans l’urine incluent les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2 ; par exemple, canagliflozine, dapagliflozine et empagliflozine).

Les inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) (par exemple, sitagliptine, saxagliptine, linagliptine et alogliptine) stimulent le pancréas pour qu’il produise davantage d’insuline et retardent l’absorption du glucose par l’intestin. Ces médicaments agissent en augmentant le glucagon-like peptide 1 (GLP-1).

Si le régime et l’activité physique ne permettent pas d’abaisser la glycémie de manière satisfaisante, des hypoglycémiants sont souvent prescrits aux diabétiques de type 2. Un ou plusieurs médicaments peuvent être instaurés au moment du diagnostic, en fonction de la glycémie et de la nécessité de prendre des médicaments hypoglycémiants. Un médicament de première intention courant est la metformine, mais plusieurs types de médicaments oraux, un médicament oral plus l’insuline, un médicament injectable glucagon-like peptide 1 (GLP-1) ou une association de médicaments contenant le GLP-1 et le polypeptide insulinotrope dépendant du glucose (GIP), peuvent être utilisés si un médicament n’est pas adéquat. Le traitement du diabète nécessite souvent des ajustements des médicaments et l’ajout de médicaments au fil du temps.