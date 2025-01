Liquides et électrolytes par voie intraveineuse

Insuline par voie intraveineuse

L’acidocétose diabétique est une urgence médicale. Une hospitalisation peut être nécessaire, souvent en service de soins intensifs. On administre par voie intraveineuse de grandes quantités de liquides, avec des électrolytes, comme le sodium, le potassium, le chlore et parfois le phosphore, pour remplacer les liquides et électrolytes perdus par les mictions excessives.

On administre, en général, de l’insuline par voie intraveineuse, permettant une action plus rapide et la possibilité de modifier la dose fréquemment.

Les taux de glucose, de cétones et d’électrolytes sont mesurés plusieurs fois par jour. Les médecins mesurent l’acidité du sang. Parfois, des traitements supplémentaires sont nécessaires pour corriger l’acidité du sang. Cependant, le contrôle de la glycémie avec l’insuline, l’administration de liquides et la supplémentation en électrolytes perdus permettent souvent à l’organisme de rétablir l’équilibre acide-base. Une fois la glycémie proche de la normale, du dextrose (type de sucre) est administré par voie intraveineuse en association avec de l’insuline pour arrêter la production de cétones.