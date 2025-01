État hyperglycémique hyperosmolaire (EHH)

Liquides et électrolytes administrés par une veine

Insuline administrée par voie veineuse

L’état hyperglycémique hyperosmolaire est traité de façon semblable à l’acidocétose diabétique. Les liquides et les électrolytes doivent être remplacés par voie intraveineuse. En général, on administre de l’insuline par voie intraveineuse, permettant une action rapide et la possibilité de modifier la dose fréquemment. La glycémie doit être normalisée progressivement pour éviter des déplacements brutaux de liquide dans le cerveau. Le contrôle de la glycémie a tendance à être plus facile que dans l’acidocétose diabétique, et les problèmes d’acidité du sang ne sont pas graves.