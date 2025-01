Le système hormonal est constitué d’un groupe de glandes et d’organes qui régulent et contrôlent différentes fonctions de l’organisme par la production et la sécrétion d’hormones. Les hormones sont des substances chimiques qui affectent l’activité d’une autre partie de l’organisme. En substance, elles agissent tels des messagers qui contrôlent et coordonnent les activités de tout l’organisme.

Les troubles endocriniens impliquent soit

Trop de sécrétion hormonale (« hyperfonctionnement »)

Trop peu de sécrétion hormonale (« hypofonctionnement »)

Les troubles peuvent être dus à un problème au sein même de la glande ou à une stimulation excessive ou insuffisante de l’axe hypothalamo-hypophysaire (interaction des signaux hormonaux entre l’hypothalamus et l’hypophyse). Selon le type de cellule dans lequel elles trouvent leur origine, les tumeurs peuvent produire un excès d’hormones ou détruire le tissu glandulaire sain, réduisant ainsi la production d’hormones. Parfois, le système immunitaire de l’organisme attaque une glande endocrine (un trouble auto-immun), ce qui réduit la production d’hormones.

Des exemples de troubles endocriniens comprennent

Les médecins mesurent généralement les taux d’hormones dans le sang ou dans les urines pour vérifier qu’une glande endocrine fonctionne correctement. Parfois, les taux sanguins seuls ne fournissent pas suffisamment d’informations sur la fonction de la glande endocrine ; par conséquent, les médecins mesurent les taux d’hormones :

À certains moments de la journée, plusieurs fois ou à différents moments de la journée (comme le cortisol)

Après avoir administré un stimulus ou un suppresseur (comme une boisson sucrée, un médicament ou une hormone qui peut déclencher ou bloquer la sécrétion de l’hormone)

Après avoir demandé à la personne de prendre une mesure particulière (comme le jeûne)

Les troubles endocriniens sont souvent traités en remplaçant une hormone qui est déficiente ou en diminuant les taux excessifs d’une hormone. Cependant, parfois la cause du trouble peut être traitée. Par exemple, une tumeur impliquant une glande endocrine peut être retirée.

