Fonction endocrinienne

La principale fonction des glandes endocrines est de sécréter des hormones directement dans la circulation sanguine. Les hormones sont des produits chimiques qui influencent l’activité d’une autre partie de l’organisme (organe cible). En substance, elles agissent tels des messagers qui contrôlent et coordonnent les activités de tout l’organisme. (Voir aussi Glandes endocrines.)

Une fois la cible atteinte, les hormones se lient à un récepteur par un mécanisme semblable à celui d’une clé qui s’emboîte dans sa serrure. Une fois liée à son propre récepteur, l’hormone transmet un message qui stimule l’organe cible pour accomplir une action spécifique. Les récepteurs hormonaux peuvent être situés dans le noyau ou à la surface de la cellule.

Hormones Vidéo

Enfin, les hormones contrôlent la fonction d’organes entiers qui influencent des processus aussi variés que la croissance, le développement, la reproduction ou le métabolisme des nutriments. Elles influencent également la façon dont l’organisme utilise et emmagasine l’énergie, et dont il contrôle le volume des liquides biologiques et les taux de sels et de sucre (glucose) dans le sang. Une petite quantité d’hormones peut déclencher des réponses très variées dans l’organisme.

Bien que les hormones circulent dans tout l’organisme, chacune n’agit que sur certains organes et tissus. Certaines n’ont d’effets que sur un ou deux organes, tandis que d’autres ont des effets systémiques (dans tout l’organisme). Par exemple, la thyréostimuline, produite par l’hypophyse, n’agit que sur la thyroïde. En revanche, l’hormone thyroïdienne, produite dans la glande thyroïde agit sur toutes les cellules de l’organisme et est impliquée dans des fonctions importantes telles que la régulation de la croissance cellulaire, le contrôle de la fréquence cardiaque et la vitesse de consommation des calories. L’insuline, sécrétée par les cellules des îlots pancréatiques, régule le métabolisme du glucose, des protéines et des graisses dans tout l’organisme.

La plupart des hormones sont dérivées de protéines ou de leurs éléments constitutifs (acides aminés). Les autres sont des stéroïdes, des substances adipeuses dérivées du cholestérol.

Tableau Principales hormones Tableau