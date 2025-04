Effets du vieillissement sur le système hormonal

Le système hormonal est constitué d’un groupe de glandes et d’organes qui régulent et contrôlent différentes fonctions de l’organisme par la production et la sécrétion d’hormones. Les hormones sont des substances chimiques qui affectent l’activité d’une autre partie de l’organisme. En substance, elles agissent tels des messagers qui contrôlent et coordonnent les activités de tout l’organisme. (Voir aussi Glandes endocrines.)

Les taux de la plupart des hormones diminuent avec l’âge, mais certaines hormones restent aux niveaux typiques de ceux des jeunes adultes, et augmentent même parfois. Même quand les taux d’hormones ne diminuent pas, la fonction endocrinienne décline généralement avec l’âge, car les récepteurs hormonaux deviennent moins sensibles.

Certaines hormones qui diminuent avec l’âge comprennent :

Œstrogènes (chez les femmes)

Testostérone (chez les hommes)

Hormone de croissance

Mélatonine

Chez les femmes, le taux d’œstrogènes diminue à la ménopause. Chez les hommes, les taux de testostérone diminuent en général progressivement. La diminution des taux de l’hormone de croissance peut conduire à une diminution de la masse et de la force musculaires. La diminution des taux de mélatonine peut jouer un rôle important dans la perte des cycles veille-sommeil normaux (rythmes circadiens) avec l’âge.

Les hormones dont le taux reste généralement stable ou qui ne diminuent que légèrement comprennent

Cortisol

Insuline

Hormones thyroïdiennes

Les hormones qui peuvent augmenter comprennent

Hormone folliculostimulante

Hormone lutéinisante

Parathormone

Certains changements hormonaux liés à l’âge peuvent avoir un impact sur la qualité de vie ou provoquer des symptômes gênants (par exemple, bouffées de chaleur). Le traitement par œstrogènes et progestérone chez les femmes ménopausées est abordé dans Ménopause. Le traitement substitutif par testostérone chez les hommes âgés est abordé dans Effets du vieillissement sur le système reproducteur masculin.