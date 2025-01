L’hyperhydratation est l’excès d’eau dans l’organisme.

L’hyperhydratation peut survenir en présence d’un trouble qui diminue la capacité de l’organisme à excréter de l’eau ou augmente la tendance à la rétention hydrique.

La consommation d’une quantité excessive d’eau ne peut que rarement induire une hyperhydratation, car les reins normaux éliminent facilement l’excès d’eau.

Elle est le plus souvent asymptomatique, mais en cas d’hyperhydratation sévère, certaines personnes peuvent développer une confusion ou avoir des crises convulsives.

L’apport hydrique est limité et des diurétiques peuvent être administrés.

(Voir aussi À propos de l’eau corporelle.)

L’hyperhydratation survient lorsque l’organisme absorbe plus d’eau qu’il n’en perd.

L’hyperhydratation peut survenir lorsque la consommation d’eau est supérieure aux besoins de l’organisme. Les personnes qui boivent trop d’eau pour éviter une déshydratation, et particulièrement les athlètes, peuvent développer une hyperhydratation. Les personnes peuvent aussi boire trop d’eau en raison d’un trouble psychiatrique appelé polydipsie psychogène. En résultent un excès d’eau et une carence en sodium (un électrolyte). Ainsi, l’hyperhydratation entraîne généralement un faible taux de sodium dans le sang (hyponatrémie), ce qui peut être dangereux. Toutefois, si l’hypophyse, les reins, le foie et le cœur fonctionnent normalement, boire beaucoup d’eau n’entraîne pas d’hyperhydratation. Pour dépasser les capacités de l’organisme à éliminer l’excès d’eau, les adultes dont la fonction rénale est normale devraient boire plus de 23 litres d’eau par jour et de façon régulière.

L’hyperhydratation est beaucoup plus fréquente en cas de diminution de l’excrétion rénale, par exemple en cas de troubles cardiaques, rénaux ou hépatiques, ou chez les nourrissons prématurés, dont les reins sont immatures (voir Focus sur le vieillissement : Équilibre hydrique). Certains médicaments, comme certains diurétiques et antidépresseurs, peuvent également provoquer une hyperhydratation chez les personnes qui y sont sensibles.

L’hyperhydratation peut aussi être due au syndrome de sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique. Dans ce syndrome, l’hypophyse sécrète un excès de vasopressine (également appelée hormone antidiurétique), ce qui stimule la rétention d’eau par les reins alors que cela n’est pas nécessaire.

Le saviez-vous ?

Symptômes de l’hyperhydratation Les cellules cérébrales sont particulièrement sensibles à l’hyperhydratation et aux faibles taux de sodium dans le sang. Lorsqu’une hyperhydratation survient lentement, et qu’elle est légère à modérée, les cellules du cerveau ont le temps de s’adapter ; ainsi, seuls des symptômes légers, le cas échéant, tels qu’inattention et léthargie, peuvent survenir. Lorsqu’une hyperhydratation se produit rapidement, des vomissements et des troubles de l’équilibre se produisent. Si l’hyperhydratation s’aggrave, une confusion, des convulsions ou un coma peuvent se produire. En cas d’hyperhydratation avec une volémie normale, l’eau en excès se déplace vers l’intérieur des cellules et il n’apparaît pas de gonflement (œdème) des tissus. En cas de volume sanguin excessif, le liquide peut s’accumuler dans les poumons et la partie inférieure des jambes.

Diagnostic de l’hyperhydratation Examen clinique

Analyses de sang et d’urine Les médecins essaient de différencier une hyperhydratation (quantité d’eau excessive) d’une augmentation du volume sanguin en examinant la personne afin de détecter d’éventuels signes de prise de poids et d’œdème et en réalisant des analyses de sang et d’urine pour vérifier les concentrations des électrolytes.