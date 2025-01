La déshydratation est le manque (déficit) d’eau dans l’organisme.

Des vomissements, une diarrhée, une transpiration excessive, des brûlures, l’insuffisance rénale et l’emploi de diurétiques peuvent être responsables de déshydratation.

Les personnes ont soif et, au fur et à mesure que la déshydratation empire, elles peuvent moins transpirer et éliminer d’urine.

Si la déshydratation est grave, les personnes peuvent se sentir confuses ou avoir des vertiges.

Le traitement vise à corriger la perte d’eau et de sels minéraux (tels que le sodium et le potassium) qui sont dissous dans le sang (électrolytes), habituellement en buvant mais parfois en administrant des liquides par voie intraveineuse.

(Voir aussi À propos de l’eau corporelle.)

La déshydratation survient lorsque l’organisme perd plus d’eau qu’il n’en acquiert. Des vomissements, une diarrhée, la prise de médicaments qui augmentent l’excrétion d’urine (diurétiques), les sueurs profuses (par exemple, pendant les vagues de chaleur, en particulier en cas d’effort prolongé) et la baisse des apports hydriques peuvent être responsables d’une déshydratation.

Celle-ci est particulièrement fréquente chez les personnes âgées parce que le centre de la soif ne fonctionne pas aussi bien chez elles que chez les personnes plus jeunes. Ainsi, les personnes âgées peuvent ne pas s’apercevoir qu’elles sont en train de se déshydrater. Certains troubles, comme le diabète sucré, le déficit en arginine vasopressine et la maladie d’Addison, peuvent augmenter l’excrétion urinaire et donc entraîner une déshydratation.

La déshydratation chez les nourrissons et les enfants est également fréquente, car la perte de liquides due aux diarrhées et aux vomissements peut représenter une proportion plus élevée de leurs liquides corporels, par rapport aux enfants plus âgés et aux adultes.

Symptômes de la déshydratation Initialement, la déshydratation stimule le centre cérébral de la soif, ce qui provoque une soif, une motivation puissante qui amène à boire davantage. Si l’apport d’eau ne compense pas la perte hydrique, la déshydratation s’aggrave. La transpiration diminue ainsi que la production d’urine. L’eau passe du compartiment intracellulaire au compartiment circulant pour maintenir la quantité de sang (volume sanguin) et la tension artérielle (voir À propos de l’eau corporelle) au niveau nécessaire. Si la déshydratation continue, les tissus de l’organisme commencent à se dessécher, les cellules à se recroqueviller et à dysfonctionner. Les symptômes de déshydratation légère à modérée incluent : Soif

Diminution de la transpiration

Diminution de l’élasticité de la peau

Diminution de la production d’urine

Sécheresse buccale En cas de déshydratation sévère, la sensation de soif peut en fait être réduite et la tension artérielle peut diminuer, provoquant une sensation de vertige ou des évanouissements, surtout lors de la station debout (une affection appelée hypotension orthostatique). Si la déshydratation continue, elle peut provoquer un état de choc et de graves lésions aux organes internes, par exemple au niveau des reins, du foie et du cerveau. Les cellules cérébrales sont particulièrement sensibles à la déshydratation grave. La confusion est donc l’un des meilleurs indicateurs d’une déshydratation sévère. Une déshydratation très sévère peut provoquer un coma et la mort. Focus sur le vieillissement : Équilibre hydrique

Diagnostic de la déshydratation Examen clinique

Parfois, analyses de sang Le diagnostic de déshydratation se pose souvent à partir des symptômes et des résultats de l’examen médical. Cependant, les médecins doivent parfois effectuer des analyses de sang chez les personnes qui sont gravement malades, prennent certains médicaments ou souffrent de certains troubles. Pour les personnes qui nécessitent une surveillance ou des tests plus poussés dans un service des urgences ou une unité de soins intensifs, les médecins utilisent parfois l’échographie ou des cathéters spéciaux pour mesurer la sévérité de la déshydratation. La déshydratation induit généralement une élévation du taux de sodium dans le sang. Bien que les causes les plus fréquentes de déshydratation (comme des sueurs profuses, des vomissements et une diarrhée) entraînent souvent une perte simultanée d’électrolytes (essentiellement le sodium et le potassium), la quantité d’eau perdue est encore plus importante, ce qui fait augmenter la concentration de sodium dans le sang.

Traitement de la déshydratation Remplacement des liquides et des électrolytes Pour traiter la déshydratation légère, boire de grandes quantités d’eau peut être suffisant. En cas de déshydratation modérée à sévère, les électrolytes perdus (essentiellement sodium et potassium) doivent être remplacés. Des solutions réhydratantes buvables contenant des quantités appropriées d’électrolytes sont disponibles sans ordonnance. Ces solutions sont efficaces contre la déshydratation, en particulier lorsque celle-ci est due à des vomissements ou une diarrhée chez les enfants. Les boissons sportives ne contiennent pas nécessairement assez d’électrolytes pour être un substitut adéquat de ces solutions. Les personnes qui vomissent peuvent ne pas être en mesure de retenir suffisamment de liquide pour traiter la déshydratation. Une déshydratation plus sévère nécessite l’administration de solutions intraveineuses contenant du chlorure de sodium (sel). Les médecins administrent la solution intraveineuse rapidement au début, puis plus lentement à mesure que l’état physique de la personne s’améliore. Le traitement doit aussi corriger les causes de la déshydratation. Par exemple, en cas de nausées et de vomissements ou de diarrhée, des médicaments pour contrôler ou arrêter les vomissements ou la diarrhée peuvent être nécessaires.