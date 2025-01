Présentation de l’équilibre acidobasique

L’un de ces processus repose sur l’élimination de dioxyde de carbone par les poumons. Le dioxyde de carbone, qui est légèrement acide, est un déchet du traitement (métabolisme) de l’oxygène et des nutriments (nécessaires à toutes les cellules) et, en tant que tel, est produit en permanence par les cellules. Il passe ensuite des cellules dans le sang. Le sang le transporte vers les poumons où il est éliminé lors de l’expiration. Si le dioxyde de carbone s’accumule dans le sang, le pH sanguin diminue (l’acidité augmente).

Le cerveau régule la quantité de dioxyde de carbone expirée en contrôlant la vitesse et l’amplitude de la respiration (ventilation). La quantité de dioxyde de carbone éliminée et, par conséquent, le pH du sang, augmentent lorsque la respiration devient plus rapide et plus profonde. En modulant la vitesse et l’amplitude de la respiration, le cerveau et les poumons régulent le pH du sang de minute en minute.