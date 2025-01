Analyses de sang

Analyses d’urine

Un médecin évalue l’équilibre acidobasique d’une personne en mesurant le pH sanguin et les taux de dioxyde de carbone (un acide) et de bicarbonate (une base) dans le sang. Pour en savoir plus sur la cause de l’alcalose, les médecins mesurent également les taux d’électrolytes dans des échantillons de sang et d’urine.