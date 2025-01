Syndrome de sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique (SIADH)

Analyses de sang et d’urine

Les médecins suspectent un SIADH chez les personnes qui présentent une hyponatrémie qui ne peut pas être expliquée par d’autres facteurs, tels que douleur, stress, exercice physique intense, hyperglycémie et certains troubles cardiaques, thyroïdiens, rénaux ou surrénaux qui peuvent réduire le volume sanguin et stimuler de manière appropriée la libération de vasopressine par l’hypophyse.

Des analyses de sang et d’urine sont réalisées pour mesurer les taux de sodium et de potassium et pour déterminer la concentration du sang et de l’urine (osmolalité). Les médecins écartent également les autres causes possibles d’excès de la vasopressine (comme la douleur, le stress, les médicaments ou le cancer).

Une fois le SIADH diagnostiqué, les médecins tentent d’en identifier la cause et de la traiter, de manière à ce que le taux de sodium se normalise.