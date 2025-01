Présentation du rôle du potassium dans l’organisme

Le potassium est l’un des électrolytes de l’organisme, des minéraux qui portent une charge électrique lorsqu’ils sont dissous dans les liquides corporels tels que le sang. (Voir aussi Présentation des électrolytes.)

La plus grande partie du potassium de l’organisme est située à l’intérieur des cellules. Le potassium est nécessaire au fonctionnement normal des cellules, des nerfs et des muscles.

L’organisme doit maintenir le taux de potassium dans le sang dans des limites très étroites. Un taux de potassium trop élevé (hyperkaliémie) ou trop bas (hypokaliémie) peut avoir de graves conséquences, comme des anomalies du rythme cardiaque ou un arrêt cardiaque. Le vaste réservoir de potassium stocké à l’intérieur des cellules peut être utilisé par l’organisme pour maintenir un taux de potassium constant dans le sang.

Le saviez-vous ?

L’équilibre potassique est maintenu par le contrôle de la quantité de potassium apportée et de la quantité éliminée. Le potassium est absorbé à partir d’aliments et de boissons qui contiennent des électrolytes (y compris du potassium) et éliminé principalement dans l’urine. Une petite quantité est également perdue dans le tube digestif et la sueur. Les reins en bonne santé peuvent varier la quantité de potassium éliminée pour s’adapter aux écarts de consommation.

Certains médicaments et certaines situations altèrent les mouvements de potassium à l’intérieur et à l’extérieur des cellules et influencent ainsi grandement le taux de potassium dans le sang.