Présentation du rôle du magnésium dans l’organisme

Le magnésium est l’un des électrolytes de l’organisme, des minéraux qui portent une charge électrique lorsqu’ils sont dissous dans les liquides corporels tels que le sang, mais la majorité du magnésium de l’organisme est non chargé et lié aux protéines ou stocké dans les os. (Voir aussi Présentation des électrolytes.)

L’os contient environ la moitié du magnésium de l’organisme. Le sang en contient très peu. Le magnésium est nécessaire à la formation des os et des dents et au fonctionnement normal des nerfs et des muscles. Le fonctionnement normal de nombreuses enzymes de l’organisme dépend également du magnésium. Le magnésium est aussi lié au métabolisme du calcium et au métabolisme du potassium. Pour maintenir un taux normal de magnésium dans le sang, les adultes doivent consommer 310 à 420 milligrammes de magnésium par jour.

Le taux de magnésium dans le sang dépend en grande partie de la façon dont l’organisme l’obtient à partir des aliments et l’excrète dans l’urine et les selles, et moins des stocks totaux de magnésium de l’organisme. Le taux de magnésium dans le sang peut devenir

Trop élevé (hypermagnésémie)

Trop bas (hypomagnésémie)