Présentation des électrolytes

Plus de la moitié du poids corporel d’une personne est constitué d’eau. Les médecins considèrent que l’eau de l’organisme est restreinte à différents espaces, appelés compartiments liquidiens. Les trois principaux compartiments sont

Liquides contenus dans les cellules

Liquides de l’espace entourant les cellules

Sang

Pour fonctionner normalement, l’organisme doit empêcher les taux liquidiens de trop varier dans ces zones.

Certains minéraux, en particulier les macrominéraux (les minéraux dont l’organisme a besoin en quantités relativement conséquentes), sont importants en tant qu’électrolytes. Les électrolytes sont des minéraux qui transportent une charge électrique lorsqu’ils sont dissous dans un liquide tel que le sang. Les électrolytes du sang (sodium, potassium, chlore et bicarbonate) aident à réguler la fonction nerveuse et musculaire et à maintenir l’équilibre acidobasique et l’équilibre hydrique, qui doivent être maintenus dans une plage normale pour que l’organisme puisse fonctionner.

Les électrolytes, et particulièrement le sodium, aident l’organisme à maintenir des volumes liquidiens normaux dans les compartiments liquidiens, car la quantité de liquide contenue dans un compartiment dépend de la quantité (concentration) d’électrolytes qui y sont présents. Si la concentration en électrolytes est élevée, le liquide entre dans ce compartiment (un processus appelé osmose). De même, si la concentration en électrolytes est basse, le liquide sort de ce compartiment. Pour ajuster les volumes liquidiens, l’organisme peut faire entrer ou sortir des électrolytes des cellules. Ainsi, il est important d’avoir des concentrations adéquates en électrolytes (équilibre électrolytique) pour maintenir un équilibre hydrique dans les compartiments.

Les reins contribuent à maintenir les concentrations en électrolytes en filtrant les électrolytes et l’eau du sang, en en renvoyant certains dans le sang et en excrétant la quantité en excès dans l’urine. Ainsi, les reins contribuent à maintenir l’équilibre entre les électrolytes qu’une personne absorbe chaque jour en consommant des aliments et des boissons, et les électrolytes et l’eau qui sortent de l’organisme dans l’urine (sont excrétés).

Si l’équilibre électrolytique est altéré, une personne peut développer des problèmes de santé. Par exemple, un déséquilibre électrolytique peut être dû à :