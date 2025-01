Hyperphosphatémie (taux élevé de phosphate dans le sang)

Une alimentation pauvre en phosphate

Médicaments visant à augmenter l’excrétion du phosphate

L’hyperphosphatémie est traitée chez les insuffisants rénaux en réduisant la consommation de phosphate et leur absorption à partir des voies digestives. Les aliments riches en phosphate, tels que le lait, les jaunes d’œuf, le chocolat et les boissons gazeuses, doivent être évités.

Les médicaments qui fixent le phosphate, comme le sévélamer, le lanthane et les composés de calcium, doivent être pris au cours des repas, comme prescrit par un médecin. Ces médicaments rendent le phosphate plus difficile à absorber et augmentent son excrétion. Le sévélamer et le lanthane sont souvent utilisés chez les personnes dialysées, car les composés de calcium peuvent augmenter le risque de formation de cristaux de calcium-phosphate dans les tissus.