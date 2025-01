Hypernatrémie (taux élevé de sodium dans le sang)

Dans l’hypernatrémie, le taux de sodium dans le sang est trop élevé.

L’hypernatrémie implique une déshydratation, qui peut avoir plusieurs causes, notamment, entre autres, un apport liquidien insuffisant, une diarrhée, une insuffisance rénale et la prise de diurétiques.

Les principaux symptômes sont la soif et, si l’hypernatrémie s’aggrave, un état de confusion ou des soubresauts musculaires et des convulsions peuvent se produire.

Des analyses de sang sont effectuées pour mesurer le taux de sodium.

Habituellement, des liquides sont administrés par voie intraveineuse pour diminuer lentement la natrémie.

(Voir aussi Présentation des électrolytes et Présentation du rôle du sodium dans l’organisme.)

Le sodium est l’un des électrolytes de l’organisme, qui sont des minéraux qui portent une charge électrique lorsqu’ils sont dissous dans les liquides corporels tels que le sang. Dans l’hypernatrémie, l’organisme contient trop peu d’eau par rapport à la quantité de sodium. La natrémie devient anormalement élevée quand la perte d’eau est supérieure à la perte de sodium.

En général, l’hypernatrémie résulte d’une déshydratation. Par exemple, les personnes peuvent perdre des liquides corporels et deviennent déshydratées pour les raisons suivantes

Consommation d’eau insuffisante

Vomissements

Diarrhée

Prise de diurétiques (médicaments qui augmentent la miction)

Transpiration excessive

La consommation d’eau insuffisante joue généralement un rôle important. Pour maintenir l’équilibre hydrique, les adultes en bonne santé doivent consommer au moins 6 verres (environ 2 litres) de liquide par jour. L’apport total en liquides comprend l’eau potable ou d’autres boissons, ainsi que la consommation d’aliments à forte teneur en eau, comme les fruits, les légumes et la soupe. Il vaut mieux consommer trop d’eau que pas assez, car il est plus facile pour l’organisme d’éliminer l’eau en excès dans l’organisme plutôt que de la stocker. Il est possible de trop boire, mais, pour un adulte en bonne santé, le volume de l’apport liquidien doit être extrême (par exemple, plus de 20 litres/jour). Lorsque les reins fonctionnent normalement, l’organisme peut supporter de grandes variations des apports hydriques.

Le saviez-vous ?

Le diabète sucré et l’hyperglycémie peuvent entraîner une augmentation des mictions, provoquant une déshydratation. La déshydratation peut également être causée par des troubles rénaux et par une résistance à l’arginine vasopressine (auparavant appelée diabète insipide néphrogénique), qui provoque également des mictions excessives, mais sans hyperglycémie, et est due à une sécrétion ou une action inadéquate ou inefficace de la vasopressine.

À de rares occasions, les troubles des surrénales peuvent induire une légère hypernatrémie sans déshydratation. Une administration excessive de sel (habituellement chez les personnes hospitalisées) est une autre cause rare d’hypernatrémie. L’hypernatrémie est plus fréquente chez les personnes âgées.

Symptômes de l’hypernatrémie Elle entraîne généralement la soif. Les symptômes les plus graves de l’hypernatrémie proviennent du dysfonctionnement cérébral. Une hypernatrémie sévère peut induire une confusion (délire), des crampes (myoclonie), des convulsions, un coma, voire provoquer la mort.

Diagnostic de l’hypernatrémie Mesure du taux de sodium dans le sang Le diagnostic est basé sur des analyses de sang qui indiquent que le taux de sodium est élevé. Les médecins peuvent réaliser d’autres tests pour identifier la cause de l’hypernatrémie, y compris des mesures du volume et de la concentration d’urine. Un test spécifique appelé test par privation d’eau est utile pour identifier certaines causes, telles que la résistance à l’argininevasopressine. Le médecin surveille attentivement la personne pendant les 12 heures que dure ce test, car il peut être dangereux.