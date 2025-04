Troubles des protéines entraînant des ecchymoses ou des saignements

Dans l’amylose, la protéine amyloïde se dépose dans les vaisseaux sanguins de la peau et des tissus sous-cutanés, ce qui peut augmenter leur fragilité et causer un purpura, d’ordinaire sur les bras. Lorsqu’une personne développe des ecchymoses autour des yeux ou après un léger coup, on suspecte une amylose. Le médecin pourra confirmer l’amylose en effectuant une analyse de sang pour y détecter la substance amyloïde et en examinant un échantillon de graisse extrait de la paroi abdominale ou de tissu provenant d’un organe touché. Le traitement dépend de la sévérité de la maladie et de l’étendue des tissus touchés.