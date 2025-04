Le purpura simplex est une forte tendance aux ecchymoses due à une fragilité des vaisseaux sanguins.

Le purpura simplex est très fréquent. On n’en connaît pas la cause. Certains médecins pensent qu’il peut être caractéristique de nombreuses maladies, tandis que d’autres estiment qu’il constitue une variation normale.

La prise d’aspirine et de médicaments anticoagulants (par exemple la warfarine), un faible poids corporel, l’utilisation antérieure de corticoïdes et l’exposition au soleil peuvent augmenter le risque de purpura simplex.

Le purpura simplex touche généralement les femmes. Les ecchymoses se développent sur les cuisses, les fesses et la partie supérieure des bras, sans qu’il y ait eu de coup ou de traumatisme. On retrouve parfois des membres de la famille qui présentent le même trouble. Bien que les médecins effectuent souvent des tests de la coagulation pour déceler des anomalies de la coagulation, aucune n’est détectée (voir aussi Ecchymoses et saignement).

Ce trouble n’est pas grave et aucun traitement n’est nécessaire. Cependant, les médecins recommandent parfois de ne pas prendre d’aspirine ou de médicaments contenant de l’aspirine.

Les saignements sous la peau peuvent également être plus fréquents chez les personnes âgées (une affection appelée purpura sénile). Le purpura sénile entraîne souvent des ecchymoses sur les mains et les avant-bras.