Troubles de la coagulation hérités peu fréquents

Le déficit en facteur XI est le plus fréquent des troubles de la coagulation hérités rares. Environ la moitié des cas de déficit en facteur XI concernent les personnes d’origine juive d’Europe de l’Est. Le déficit en facteur XI touche les hommes comme les femmes et peut provoquer des saignements à la suite d’une lésion ou d’une intervention chirurgicale (souvent une chirurgie dentaire). Les épisodes de saignement spontanés sont généralement moins fréquents et moins sévères que dans l’hémophilie A ou B.