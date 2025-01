Déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD)

Dans la plupart des cas, les épisodes de destruction des globules rouges sont légers et ne provoquent aucun symptôme. Cependant, lorsque le déficit enzymatique est plus sévère, les symptômes comprennent : ictère (jaunissement de la peau et du blanc des yeux), urines foncées, fatigue et essoufflement. Certaines personnes ont des douleurs dorsales et/ou abdominales.