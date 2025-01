Johns Hopkins School of Medicine, Division of Hematology

L’anémie par déficit en fer (anémie ferriprive), élément nécessaire pour fabriquer les globules rouges, s’installe quand les réserves en fer de l’organisme sont réduites ou absentes.

Les saignements excessifs en sont la cause la plus fréquente.

Les symptômes sont : faiblesse, essoufflement et pâleur.

Des analyses de sang permettent de détecter une carence en fer.

La supplémentation en fer permet de restaurer le taux de fer dans l’organisme.

(Voir aussi Présentation de l’anémie.)

En général, l’anémie ferriprive s’installe lentement, les réserves de l’organisme mettant plusieurs mois à s’épuiser. En raison de la réduction des stocks de fer, la moelle osseuse produit alors de moins en moins de globules rouges. Dans ce cas, non seulement le nombre de globules rouges produits diminue, mais ils sont également de taille réduite.

La carence en fer est l’une des plus fréquentes causes d’anémie ; chez l’adulte, son origine la plus fréquente est la perte de sang. Chez les hommes et les femmes qui ont cessé d’avoir leurs règles, une carence en fer indique généralement un saignement du tube digestif. Chez les femmes qui ont leurs règles, les saignements menstruels sont la cause la plus fréquente de carence en fer. La carence en fer peut également être due à une alimentation trop pauvre en fer au cours de périodes où le besoin en fer est accru, comme chez les nourrissons, les jeunes enfants, les adolescentes et les personnes enceintes. La réduction de l’absorption du fer dans le tube digestif, appelée malabsorption, peut être provoquée par divers troubles dont la maladie cœliaque qui est le plus fréquent.

Le saviez-vous ?

Symptômes de l’anémie ferriprive Les symptômes de l’anémie ferriprive apparaissent graduellement et sont similaires à ceux provoqués par les autres types d’anémie. Ces symptômes comprennent fatigue, faiblesse et pâleur. De nombreuses personnes présentant une grave anémie ferriprive sont atteintes de pica. Il s’agit d’un désir irrépressible d’absorber n’importe quoi, souvent de la glace, et parfois même des produits non comestibles, comme de la terre, de l’argile ou de la craie.

Diagnostic de l’anémie ferriprive Analyses de sang Dès lors que les examens sanguins font apparaître une anémie, on recherche souvent une carence en fer. En cas de déficit en fer, les globules rouges ont tendance à rester petits et pâles. Les taux sanguins de fer et de transferrine (la protéine qui transporte le fer quand il est hors des globules rouges), sont mesurés et comparés. Analyse biologique Dosage de la ferritine Analyse biologique Tests de dosage du fer Le dosage du taux sanguin de ferritine (protéine de stockage du fer) est le test le plus fiable pour diagnostiquer une carence en fer. Un faible taux de ferritine indique un déficit en fer. Cependant, le taux de ferritine est parfois trompeur, car il peut être faussement élevé, et donc sembler normal, à cause d’une atteinte du foie, d’une inflammation, d’une infection ou d’un cancer.