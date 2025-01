Les laryngocèles sont des prolongements sacciformes de la muqueuse d’une partie du larynx.

Les laryngocèles peuvent faire saillie vers l’intérieur et provoquer une raucité vocale et une obstruction des voies aériennes ou saillir vers l’extérieur, en provoquant un bourrelet visible sur le cou. Les laryngocèles contiennent de l’air et peuvent s’étendre quand les personnes soufflent avec force la bouche fermée et les narines pincées. Ils tendent à apparaître chez les musiciens qui jouent d’un instrument à vent.

À la tomodensitométrie (TDM), les laryngocèles ont une forme ovoïde régulière. Ils peuvent s’infecter ou se remplir de liquide muqueux et sont généralement drainés ou enlevés par chirurgie.