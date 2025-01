La dysphonie spasmodique est un resserrement involontaire des muscles de l’organe vocal (larynx) qui contrôlent les cordes vocales, ce qui entraîne une voix anormale.

Dans la dysphonie spasmodique, il est possible que le langage soit bloqué ou réduit à un son forcé, tremblotant, rauque, chuchotant, saccadé, grinçant, staccato, confus ou difficile à comprendre. Les médecins ne savent pas ce qui provoque la dysphonie spasmodique, qui est plus fréquente entre 30 et 50 ans, et chez les femmes. Les médecins pensent qu’il peut s’agir d’une forme de dystonie, un type de trouble du mouvement impliquant une contraction involontaire de divers muscles de l’organisme.

La gorge, les cordes vocales e... Vidéo

Il existe 3 formes de dysphonie spasmodique :

Dysphonie spasmodique des adducteurs

Dysphonie spasmodique des abducteurs

Dysphonie spasmodique mixte

Dans la dysphonie spasmodique des adducteurs, les muscles laryngés présentent des spasmes et les cordes vocales se rapprochent, généralement lorsque les sons des voyelles sont formés au début des mots, ce qui produit un son comprimé ou écrasé. Les injections de toxine botulique dans les muscles laryngés apportent une amélioration pouvant durer 3 mois chez la plupart des personnes. Comme l’effet des injections est temporaire, les injections doivent être répétées pour maintenir l’amélioration. La chirurgie est également une option thérapeutique dans certains cas.

Dans la dysphonie spasmodique des abducteurs, les spasmes provoquent l’ouverture excessive des cordes vocales, ce qui produit un son faible et susurré. Les injections de toxine botulique dans des muscles laryngés spécifiques apportent une amélioration temporaire. La chirurgie est également une option thérapeutique dans certains cas.

Dans la dysphonie spasmodique mixte, les personnes peuvent présenter des symptômes de dysphonie spasmodique des adducteurs et des abducteurs à des degrés et à des moments différents.