L’insuffisance vélopharyngée est une fermeture incomplète du sphincter vélopharyngé situé entre les cavités buccales et nasales, ce qui entraîne une voix hypernasale.

Le sphincter vélopharyngé (qui comprend le palais mou et les parois latérales et dorsales de la gorge) sépare les cavités buccales et nasales pendant la déglutition et la parole. Normalement, le sphincter se ferme complètement pendant la parole, de sorte que l’air est dirigé vers la bouche et non vers le nez. Chez les personnes atteintes d’insuffisance vélopharyngée, le sphincter ne se referme pas complètement. Par conséquent, de l’air s’échappe par le nez, provoquant un son nasal (appelé voix hypernasale résonante).

Une insuffisance vélopharyngée peut survenir chez des personnes nées avec une division du palais (fente palatine) ou un palais trop court. Elle peut parfois se développer après une chirurgie amygdalienne ou adénoïdienne, ou suite à une faiblesse musculaire chez les personnes atteintes de troubles neurologiques tels qu’une paralysie cérébrale, un accident vasculaire cérébral ou des tumeurs cérébrales. D’autres causes comprennent les tumeurs du palais.

Les symptômes de l’insuffisance vélopharyngée comprennent une voix hypernasale avec incapacité à former correctement les sons. Une insuffisance vélopharyngée sévère peut provoquer la régurgitation des aliments solides et des liquides par le nez.

Les médecins suspectent une insuffisance vélopharyngée chez les personnes présentant les anomalies typiques du langage. Pour confirmer le diagnostic, les médecins inspectent le sphincter vélopharyngé avec un nasoendoscope à fibre optique (sonde souple passée par le nez) ou des radiographies prises alors que la personne avale différents aliments (vidéofluoroscopie). Pour cette procédure, les aliments sont mélangés avec du baryum, qui apparaît blanc sur les radiographies et met en évidence le tube digestif.

Le traitement repose sur l’orthophonie et parfois l’utilisation d’un dispositif spécial (appelé prothèse palatine) porté dans la bouche ou une intervention chirurgicale.