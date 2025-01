Les principaux symptômes d’un abcès rétropharyngé sont des difficultés et une douleur lors de la déglutition, une fièvre et une augmentation du volume des ganglions lymphatiques dans le cou. La voix est rauque et l’enfant salive. Les enfants peuvent émettre un cri aigu ou un bruit de halètement quand ils respirent (stridor). Le cou peut devenir rigide et les enfants peuvent pencher la tête.

L’abcès peut obstruer les voies respiratoires, rendant la respiration difficile. Les enfants peuvent se pencher en avant, incliner la tête et le cou en arrière et bouger la mâchoire en avant pour faciliter la respiration. Les adultes peuvent éprouver des douleurs sévères au niveau du cou mais n’ont pas toujours de stridor.

Audio Stridor

Les complications d’un abcès rétropharyngé comprennent l’obstruction des voies aériennes, des hémorragies autour de l’abcès, une rupture de l’abcès dans les voies respiratoires (ce qui peut les obstruer) et une pneumonie. La boîte vocale (larynx) peut être secouée par des spasmes et gêner encore plus la respiration. Des caillots de sang (thrombus) peuvent se former dans les veines jugulaires du cou. L’infection peut se diffuser jusqu’au thorax. Parfois, une inflammation répandue et une infection de la circulation sanguine surviennent, causant un dysfonctionnement des organes (état appelé choc septique).