Vertige positionnel paroxystique bénin

Manœuvre de Dix et Hallpike

Parfois, examens d’imagerie

Le diagnostic de VPPB est basé sur une description des symptômes et les circonstances dans lesquelles ceux-ci se produisent.

En général, le test utilisé est la manœuvre de Dix et Hallpike. Pendant la manœuvre de Dix et Hallpike

La personne s’assoit sur la table d’examen, la tête tournée à 45 degrés vers la droite.

Elle se couche ensuite sur le dos de manière à ce que la tête reste tournée à 45 degrés et dépasse sur le côté de la table d’examen d’environ 20 degrés.

Il faut attendre environ 5 à 10 secondes (ce que l’on appelle latence) avant que le vertige et le nystagmus ne se produisent, mais ce délai peut atteindre 30 secondes.

Les symptômes durent entre 10 et 30 secondes, puis diminuent et disparaissent (fatigue).

Fixer le regard sur un point fixe (fixation visuelle) peut réduire ou même faire disparaître le nystagmus, si bien que la manœuvre est effectuée idéalement sur les personnes portant des lentilles de Frenzel (qui rendent la fixation visuelle impossible).

Si la manœuvre est répétée plusieurs fois, l’intensité des vertiges et du nystagmus diminue chez les personnes atteintes de VPPB (épuisement ou fatigabilité). Toutefois, chez les personnes souffrant de vertiges en raison d’une affection cérébrale (p. ex., accident vasculaire cérébral ou sclérose en plaques), ce qui est plus grave, la manœuvre de Dix et Hallpike déclenche immédiatement les symptômes. Le vertige persiste aussi longtemps que la tête est maintenue dans la même position, et l’épuisement ne survient pas lorsque l’on répète la manœuvre.

Parfois, des tests d’imagerie (tels que l’imagerie par résonance magnétique avec injection de gadolinium) sont réalisés lorsque les médecins ne savent pas si le vertige est provoqué par une autre affection éventuellement dangereuse.