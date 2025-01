Troubles de l’oreille causés par des médicaments

La plus faible dose efficace de médicaments pouvant endommager les oreilles devrait être administrée et la posologie devrait être étroitement surveillée (par exemple, si possible en mesurant les taux de concentration du médicament dans le sang). Si possible avant d’instaurer un traitement avec des médicaments ototoxiques, l’audition doit être mesurée, puis surveillée pendant le traitement, car les symptômes sont des signes avant-coureurs tardifs indiquant que le médicament a causé des dommages.

Les femmes enceintes devraient éviter de prendre des antibiotiques ototoxiques pour éviter de nuire au fœtus.

Les personnes âgées et les personnes avec une perte auditive préexistante ne doivent pas être soignées avec des médicaments ototoxiques si d’autres médicaments efficaces sont disponibles.