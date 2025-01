Névrite vestibulaire

Elle peut se manifester comme une crise isolée de vertiges durant 7 à 10 jours, mais de nombreuses personnes connaissent d’autres crises de vertiges moins graves pendant plusieurs semaines par la suite. La première crise de vertiges est en général la plus intense. Le vertige est l’impression que nous-mêmes ou les choses autour de nous, ou les deux à la fois, se déplacent ou tournent. La plupart des personnes nomment cette sensation désagréable « étourdissement », bien qu’elles utilisent également souvent le terme « étourdi » pour d’autres sensations, comme le fait d’avoir une sensation de tête légère.

La crise de vertiges est accompagnée de nausées, de vomissements et d’un nystagmus (mouvement saccadé et rapide des yeux dans une direction en alternance avec un lent retour à la position normale). Les vertiges sont sévères au début, puis s’atténuent progressivement sur plusieurs jours. Un déséquilibre résiduel peut durer pendant plusieurs mois. Les personnes ne souffrent pas d’acouphènes (bourdonnement dans les oreilles) et l’audition n’est généralement pas affectée.