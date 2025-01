Les premiers signes sont un érythème, des douleurs et une tuméfaction du pavillon. Une fièvre est également possible. Du pus s’accumule entre le cartilage et la couche de tissu conjonctif qui le recouvre (périchondre). Le pus peut diminuer l’apport de sang au cartilage et entraîner finalement sa destruction et une déformation de l’oreille (appelée oreille en chou-fleur). La périchondrite peut être destructrice, récidiver et durer longtemps.